У Кличка прокоментували інформацію про можливі графіки водопостачання у Києві: що кажуть

Київська міська державна адміністрація заперечує поширену у мережі інформацію про можливі графіки подачі води зимою під час тривалих відключень світла після російських атак.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у коментарі hromadske.

Він наголосив, що обʼєкти водопостачання є частиною критичної інфраструктури, яку у пріоритеті заживлюють електрикою.

Пантелеєв зауважив, що для найпотужніших об’єктів водопостачання та водовідведення звичайних генераторів недостатньо. Тому для них будують окремі резервні електростанції, які поєднують кілька потужних генераторів, трансформаторні підстанції та обладнання для узгодження їхньої роботи.

Проєкт складається з трьох етапів, що включають проєктування та закупівлю обладнання за попереднім замовленням. Третина систем вже збудована і працює. Решту планують завершити до кінця року. Вартість проєкту становить близько 2 мільярдів гривень.

"За рахунок такої системи генераторів ми можемо тимчасово підстраховувати, рятувати систему в разі знеструмлення або обмеження подачі електроенергії", — пояснив Пантелеєв.

Він зауважив, що генератори призначені для тимчасової підтримки системи. Постійна робота на них потребує значних витрат пального, а саме обладнання необхідно зупиняти для обслуговування.

Наприклад, лише один генератор на водоочисній станції за повного навантаження споживає до 400 літрів дизелю на годину. Паливо використовують з резервів міста, а витрати на це не включені в тариф на воду.

На випадок відсутності централізованого водопостачання міська влада передбачила використання 155 бюветів, артезіанських свердловин та підвезення води.

Після знеструмлення перемикання на резервне живлення та відновлення тиску в мережі може тривати до двох годин. Швидкість повернення води залежить також від рельєфу: до будинків на височинах, зокрема на Печерську, вона надходить пізніше.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що система водовідведення Києва забезпечена джерелами резервного живлення, але генератори повністю замінити систему електропостачання ПрАТ "АК "Київводоканал" не можуть.

Київ залишається без води під час відключень світла: що кажуть у "Київводоканалі"

Зауважимо, у столиці через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів постійно знижується тиск у мережі, через що кияни годинами сидять без води.

"Київводоканал" робить все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання під час відключень електроенергії.

"Чотири години поки буде світло, буде вода. Технічно це буде виглядати так: зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду в мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку", - підкреслював заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко.

Він повідомив, що за чотири роки столичний водоканал втратив 40% персоналу. Це ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання. Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктури.