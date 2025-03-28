Украина 30 марта перейдет на летнее время: закон об отмене перевода часов не подписан

В ночь на воскресенье, 30 марта, в Украине состоится переход на летнее время. В три часа ночи по киевскому времени часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед.

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Перевести стрелку на 1 час вперед

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 509 от 13.05.1996 г. "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября – в 4 часа в 1 час назад.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине.

3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении. Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Однако он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.