Отмена перевода часов: Стефанчук убежден, что этот вопрос будет решен в скором времени

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что решение отменить переход на летнее время в Украине своевременно и этот вопрос вскоре решат.

Об этом спикер парламента заявил на брифинге для журналистов, пишет Интерфакс-Украина.

Он считает, что Украина задала тренд в вопросе отмены перехода на летнее время.

Стефанчук напомнил, что одна из первых инициатив новоизбранного президента США Трампа будет направлена именно на отмену перевода на летнее время, потому что это совершенно бессмысленная инициатива.

"И я очень надеюсь, что это один из первых случаев, когда Украина задала тренд всему миру, первым проголосовав этот закон. И за нами уже последуют Соединенные Штаты", — подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что надеется, что президент Украины подпишет принятый Верховной Радой законопроект об отмене перехода на летнее время.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, отменяющий сезонный перевод часов.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине.

3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении. Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. не подписан президентом Зеленским.