Скасування переведення годинників: Стефанчук переконаний, що це питання вирішать незабаром

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що рішення скасувати перехід на літній час в Україні є своєчасним і це питання невдовзі вирішать.

Про це спікер парламенту заявив на брифінгу для журналістів, пише Інтерфакс-Україна.

Він вважає що Україна задала тренд у питанні скасування переходу на літній час.

Стефанчук нагадав, що одна з перших ініціатив новообраного президента США Трампа буде спрямована саме на скасування переведення на літній час, тому що це абсолютно безглузда ініціатива.

"І я дуже сподіваюся, що це один із перших випадків, коли Україна задала тренд усьому світу, першою проголосувавши цей закон. І за нами вже підуть Сполучені Штати", - наголосив Стефанчук.

Він додав, що сподівається, що президент України підпише ухвалений Верховною Радою законопроєкт про скасування переходу на літній час.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників.

Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні.

3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

16 липня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Проте він досі не підписаний президентом Зеленським.