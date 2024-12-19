- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Скасування переведення годинників: Стефанчук переконаний, що це питання вирішать незабаром
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що рішення скасувати перехід на літній час в Україні є своєчасним і це питання невдовзі вирішать.
Про це спікер парламенту заявив на брифінгу для журналістів, пише Інтерфакс-Україна.
Він вважає що Україна задала тренд у питанні скасування переходу на літній час.
Стефанчук нагадав, що одна з перших ініціатив новообраного президента США Трампа буде спрямована саме на скасування переведення на літній час, тому що це абсолютно безглузда ініціатива.
"І я дуже сподіваюся, що це один із перших випадків, коли Україна задала тренд усьому світу, першою проголосувавши цей закон. І за нами вже підуть Сполучені Штати", - наголосив Стефанчук.
Він додав, що сподівається, що президент України підпише ухвалений Верховною Радою законопроєкт про скасування переходу на літній час.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників.
Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників
Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.
Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні.
3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.
Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.
16 липня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Проте він досі не підписаний президентом Зеленським.