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Украина нуждается в гарантиях безопасности для привлечения инвестиций

Украина нуждается в гарантиях безопасности для привлечения инвестиций
Свириденко в Давосе очертила экономические перспективы.

Договоренности по гарантиям безопасности для Украины должны быть очень практичными, чтобы иностранный бизнес смог планировать развитие в Украине.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Укринформ.

"Я вижу здесь, в Давосе, что бизнесы готовы инвестировать и развивать деятельность в Украине, но им нужны конкретные гарантии безопасности. И этот вопрос должен стать составной частью будущих договоренностей, очень практических договоренностей", — подчеркнула Свириденко.

Примером явилось обеспечение гарантий для деблокады морских портов Украины.

В частности, благодаря работе морского коридора в 2024 году, Украине удалось увеличить экспорт своих товаров на 15,2%.

В целом, по словам Свириденко, украинская экономика сейчас находится в лучшем состоянии, чем российская, и способствовало этому проведение около 200 реформ.

Напомним, более 1,1 тысяч новых компаний с иностранными собственниками было зарегистрировано в 2024 году, что на 24,2% меньше, чем в 2023 году. Больше всего таких бизнесов было открыто в столице, Львовской и Одесской областях. Граждане Турции, Польши и США чаще всего открывали бизнес в Украине в прошлом.

Добавим, руководители крупных компаний сосредоточены и оптимистично настроены на завершение войны в Украине или прекращение ее активных боевых действий в 2025 году.

Автор:
Ольга Опенько