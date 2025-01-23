Україна потребує гарантій безпеки для залучення інвестицій

Домовленості щодо гарантій безпеки для України повинні бути дуже практичними, щоб іноземний бізнес зміг планувати розвиток в Україні.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, інформує Укрінформ.

"Я бачу тут, у Давосі, що бізнеси готові інвестувати і розвивати діяльність в Україні, але їм потрібні конкретні гарантії безпеки. І це питання має стати складовою майбутніх домовленостей, дуже практичних домовленостей", - наголосила Свириденко.

Прикладом стало забезпечення гарантій для деблокади морських портів України.

Зокрема, завдяки роботі морського коридору у 2024 році Україні вдалося збільшити експорт своїх товарів на 15,2%.

Загалом, за словами Свириденко, українська економіка зараз перебуває у кращому стані, ніж російська і сприяло цьому проведення близько 200 реформ.

Нагадаємо, понад 1,1 тисячу нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано у 2024 році, що на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Найбільше таких бізнесів було відкрито у столиці, на Львівщині та Одещині. Громадяни Туреччини, Польщі та США найчастіше відкривали бізнес в Україні минулоріч.

Додамо, керівники великих компаній зосереджені та оптимістично налаштовані щодо завершення війни в Україні або припинення її активних бойових дій у 2025 році.