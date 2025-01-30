Украина покрывает только 30% своих потребностей в чесноке: какие причины

Пока Украина не способна полностью обеспечить себя чесноком и покрывает лишь 30% своих потребностей в этом продукте. Однако при системном развитии отрасли и создании современных хранилищ уровень самообеспечения может значительно возрасти.

Об этом AgroPortal.ua рассказала президент Ассоциации производителей чеснока Украины, представитель нидерландской компании по выращиванию чеснока и лука Gourmet Юлианна Мусса.

О производстве чеснока и проблемах

Эксперт отметила, что за последние три года площади под чесноком в Украине значительно сократились из-за оккупации территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Пока эта культура выращивается на площади примерно 1000-1500 га. Однако точно определить эти показатели сложно, поскольку значительную часть чеснока выращивают малые фермерские хозяйства и семейные фермы, не всегда регистрирующие свою деятельность официально.

"Проблема хранения остается острой, есть потребность в качественных хранилищах. К сожалению, в Украине еще нет в нужном количестве профессиональных хранилищ", — отмечает Мусса.

Она добавляет, что многие украинские фермеры отказываются от выращивания чеснока из-за убытков, нехватки необходимых навыков и трудностей с поиском рынка сбыта.

О ценах на овощи

В Украине в декабре прошлого года было зафиксировано максимальное удорожание чеснока. С середины декабря цены на чеснок в магазинах стабильно превышали 200 грн за кг, что является историческим рекордом в гривнах.

Капуста стала самым дорогим овощем среди всех позиций борщового набора в Украине. Стоимость овоща уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в прошлом году.

Отметим, что на украинском рынке наблюдается снижение отпускных цен на тепличные огурцы, хотя предложение этой продукции в местных комбинатах остается ограниченным.