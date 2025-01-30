Україна покриває лише 30% своїх потреб у часнику: які причини

Наразі Україна не здатна повністю забезпечити себе часником і покриває лише 30% своїх потреб у цьому продукті. Однак за умови системного розвитку галузі та створення сучасних сховищ рівень самозабезпечення може значно зрости.

Про це AgroPortal.ua розповіла президентка Асоціації виробників часнику України, представниця нідерландської компанії з вирощування часнику та цибулі Gourmet Юліанна Мусса.

Про виробництво часнику та проблеми

Експертка зазначила, що за останні три роки площі під часником в Україні значно скоротилися через окупацію територій у Запорізькій та Херсонській областях.

Наразі ця культура вирощується на площі приблизно 1000–1500 га. Однак точно визначити ці показники складно, оскільки значну частину часнику вирощують малі фермерські господарства та сімейні ферми, які не завжди реєструють свою діяльність офіційно.

"Проблема зберігання залишається гострою, є потреба у якісних сховищах. На жаль, в Україні ще немає у потрібній кількості професійних сховищ", — зазначає Мусса.

Вона додає, що багато українських фермерів відмовляються від вирощування часнику через збитки, брак необхідних навичок та труднощі з пошуком ринку збуту.

Про ціни на овочі

В Україні в грудні минулого року було зафіксовано максимальне подорожчання часнику. З середини грудня ціни на часник в магазинах стабільно перевищували 200 грн за кг, що є історичним рекордом у гривнях.

Капуста стала найдорожчим овочем серед усіх позицій борщового набору в Україні. Вартість овочу вже в середньому в 3,7 рази вища, ніж у минулому році.

Зауважимо, що на українському ринку спостерігається зниження відпускних цін на тепличні огірки, хоча пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах залишається обмеженою.