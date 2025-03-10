Украина уже в 2025 году сможет производить биометана почти на €100 млрд — глава БАУ

Биометан, который в Украине постепенно начинают производить из отходов животноводства и растениеводства, стоит около 900 евро за тысячу куб. м ($1500/тонна). Учитывая, что до конца 2025 года в стране может производиться около 110 млн. куб. м биометана, его стоимость составляет ориентировочно €100 млрд, поэтому он является перспективным товаром для экспорта за границу. Об этом заявил глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, выступая на инвестфоруме UkraineAgro.

Он привел тезис министра аграрной политики Виталия Коваля, ставящего перед ведомством задачу нарастить среднюю стоимость тонны экспортируемой из Украины продукции. Сейчас она составляет всего $315, тогда как в Польше этот показатель – $1560, а в Италии – $2670.

"Экспорт биометана — путь, куда мы должны двигаться. Это абсолютно реальный продукт, который мы уже можем продавать по $1500/тонна. И этим уже занимаются три компании: МХП, Vitagro и "Галс-Агро". Две из них уже осуществляют экспорт биометана, третья — накапливает газ в хранилищах", — начнет экспорт.

Он добавил, что в 2025 году в Украине заработает еще четыре биометановых предприятия. Вместе с тремя уже действующими, их расчетная мощность составит 110 млн. куб. м в год, а стоимость произведенного газа — €100 млрд.

Эксперт подчеркнул, что собственные установки по производству биометана выгодно строить сельхозпредприятиям с земельным банком от 3 тыс. га и при наличии животноводческого направления. Обычно биометан состоит на 80% из отходов растениеводства, и на 20% — из навоза из животноводческих ферм.

В целом, Украина способна производить до 20 млрд куб. м, что равняется ее годовому потреблению природного газа. Помимо внутреннего потребления перспективным для украинского биометана является и рынок ЕС.

"Если бы сейчас в Украине было 15 млрд куб. м биометана, ЕС бы купил у нас его весь. Рынок биометана совсем другой, чем по сельскохозяйственной продукции. Рынок дефицитный, и будет оставаться дефицитным минимум до 2025 года", — подытожил Георгий Гелетуха.

Напомним, впервые МХП экспортировало 27,4 тыс. куб м биометана в Европу 11 февраля, став второй украинской компанией, осуществившей экспорт этого газа.

6 февраля 2025 года было впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу трубопроводным транспортом. Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.