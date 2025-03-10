Україна вже в 2025 році зможе виробляти біометану на майже €100 млрд — голова БАУ

Біометан, який в Україні поступово починають виробляти з відходів тваринництва та рослинництва, коштує близько €900 за тисячу куб. м ($1500/тонна). Враховуючи, що до кінця 2025 року в країні може вироблятись близько 110 млн куб. м біометану, його вартість складає орієнтовно €100 млрд, тому він є перспективним товаром для експорту за кордон. Про це заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха під час виступу на інвестфорумі UkraineAgro.

Він навів тезу міністра аграрної політики Віталія Коваля, який ставить перед відомством задачу наростити середню вартість тонни експортованої з України продукції. Зараз вона складає лише $315, тоді як в Польщі цей показник — $1560, а в Італії — $2670.

"Експорт біометану — шлях, куди ми маємо рухатись. Це абсолютно реальний продукт, який ми вже можемо продавати по $1500/тонна. І цим вже займаються три компанії: МХП, Vitagro та "Галс-Агро". Дві з них вже здійснюють експорт біометану, третя — накопичує газ у сховищах і почне експорт найближчим часом", — уточнив Георгій Гелетуха.

Він додав, що у 2025 році в Україні запрацює ще чотири біометанові підприємства. Разом з трьома вже діючими, їх розрахункова потужність складе 110 млн куб. м на рік, а вартість виробленого газу — €100 млрд.

Експерт підкреслив, що власні установки з виробництва біометану вигідно будувати сільгосппідприємствам з земельним банком від 3 тис. га і тваринницьким напрямком. Найчастіше біометан складається на 80% з відходів рослинництва, і на 20% — з гною з тваринницьких ферм.

Загалом Україна здатна виробляти до 20 млрд куб. м, що дорівнює її річному споживанню природного газу. Крім внутрішнього споживання, перспективним для українського біометану є і ринок ЄС.

"Якби зараз в Україні було 15 млрд куб. м біометану, ЄС би купив у нас його весь. Ринок біометану зовсім інший, ніж по сільськогосподарській продукції. Він дефіцитний, і буде залишатись дефіцитним мінімум до 2025 року", — підсумував Георгій Гелетуха.

Нагадаємо, вперше МХП експортував 27,4 тис. куб м біометану до Європи 11 лютого, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт цього газу.

6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи трубопровідним транспортом. Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.