Украина, Великобритания и Литва создали систему для обнаружения похищенного Россией зерна

В ходе Берлинской конференции министров сельского хозяйства Украина, Великобритания и Литва подписали обновленный меморандум о запуске уникальной системы Grain Verification Scheme (GVS).

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Эта инициатива направлена на борьбу с незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий.

По словам Коваля, проект станет частью стратегического партнерства между Украиной и Великобританией, закладывая основу для продолжительного сотрудничества на десятилетия вперед.

Первый этап реализации инициативы намечен в Литве, где порт Клайпеда станет главным хабом для проверки происхождения украинской агропродукции.

Что предполагает GVS:

Прозрачный контроль: система позволит идентифицировать похищенное зерно, блокируя его незаконную транспортировку;

Инновационные технологии: британские разработчики создали передовую базу данных, определяющую место выращивания агропродукции, защищая интересы украинских фермеров и обеспечивая прозрачность рынка.

В конце прошлого года был подписан первый вариант GVS, которым Литва подтвердила намерение ввести проверку зерна в своих портах.

Тогда стороны договорились усилить сотрудничество на техническом уровне и обмен опытом в сферах здравоохранения растений, применять такие же требования к транспортировке растительной продукции, как и между государствами-членами Европейского Союза, то есть на взаимовыгодных условиях, а также искать решения, гарантирующие, что экспортируемая из Литвы в Украину растительная продукция повторно проверяется в Украине только в исключительных случаях.

Кроме того, была договоренность приложить усилия в расширении торговых отношений между Литвой и Украиной и искать технические решения для содействия двусторонней торговле агропродукцией.

Напомним, летом российские оккупанты вывезли из временно оккупированной Донбасса более 80 тысяч тонн украинского зерна нового урожая. При этом в течение 2023 года российские оккупанты вывезли с временно оккупированных украинских территорий примерно 5 миллионов тонн зерна.