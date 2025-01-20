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Украина, Великобритания и Литва создали систему для обнаружения похищенного Россией зерна
В ходе Берлинской конференции министров сельского хозяйства Украина, Великобритания и Литва подписали обновленный меморандум о запуске уникальной системы Grain Verification Scheme (GVS).
Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.
Эта инициатива направлена на борьбу с незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий.
По словам Коваля, проект станет частью стратегического партнерства между Украиной и Великобританией, закладывая основу для продолжительного сотрудничества на десятилетия вперед.
Первый этап реализации инициативы намечен в Литве, где порт Клайпеда станет главным хабом для проверки происхождения украинской агропродукции.
Что предполагает GVS:
- Прозрачный контроль: система позволит идентифицировать похищенное зерно, блокируя его незаконную транспортировку;
- Инновационные технологии: британские разработчики создали передовую базу данных, определяющую место выращивания агропродукции, защищая интересы украинских фермеров и обеспечивая прозрачность рынка.
В конце прошлого года был подписан первый вариант GVS, которым Литва подтвердила намерение ввести проверку зерна в своих портах.
Тогда стороны договорились усилить сотрудничество на техническом уровне и обмен опытом в сферах здравоохранения растений, применять такие же требования к транспортировке растительной продукции, как и между государствами-членами Европейского Союза, то есть на взаимовыгодных условиях, а также искать решения, гарантирующие, что экспортируемая из Литвы в Украину растительная продукция повторно проверяется в Украине только в исключительных случаях.
Кроме того, была договоренность приложить усилия в расширении торговых отношений между Литвой и Украиной и искать технические решения для содействия двусторонней торговле агропродукцией.
Напомним, летом российские оккупанты вывезли из временно оккупированной Донбасса более 80 тысяч тонн украинского зерна нового урожая. При этом в течение 2023 года российские оккупанты вывезли с временно оккупированных украинских территорий примерно 5 миллионов тонн зерна.