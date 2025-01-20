Україна, Велика Британія та Литва створили систему для виявлення викраденого Росією зерна

Під час Берлінської конференції міністрів сільського господарства Україна, Велика Британія та Литва підписали оновлений меморандум про запуск унікальної системи Grain Verification Scheme (GVS).

Про це повідомив голова Мінагрополітики Віталій Коваль.

Ця ініціатива спрямована на боротьбу з незаконним вивезенням українського зерна з тимчасово окупованих територій.

За словами Коваля, проєкт стане частиною стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією, закладаючи основу для тривалої співпраці на десятиліття вперед.

Перший етап реалізації ініціативи заплановано в Литві, де порт Клайпеда стане головним хабом для перевірки походження української агропродукції.

Що передбачає GVS:

Прозорий контроль: система дозволить ідентифікувати викрадене зерно, блокуючи його незаконне транспортування;

Інноваційні технології: британські розробники створили передову базу даних, яка визначає місце вирощування агропродукції, захищаючи інтереси українських фермерів і забезпечуючи прозорість ринку.

Додамо, що наприкінці минулого року було підписано перший варіант GVS, яким Литва підтвердила намір запровадити перевірку зерна у своїх портах.

Тоді сторони домовились посилити співпрацю на технічному рівні та обмін досвідом у сферах охорони здоров'я рослин, застосовувати такі ж вимоги до транспортування рослинної продукції, як і між державами-членами Європейського Союзу, тобто на взаємовигідних умовах, а також шукати рішення, які б гарантували, що рослинна продукція, що експортується з Литви в Україну, повторно перевіряється в Україні лише у виняткових випадках.

Окрім цього, була домовленість докласти зусиль в розширенні торгових відносин між Литвою та Україною та шукати технічні рішення для сприяння двосторонній торгівлі агропродукцією.

Нагадаємо, влітку російські окупанти вивезли з тимчасово окупованої Донеччини понад 80 тисяч тонн українського зерна нового врожаю. При цьому, протягом 2023 року російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих українських територій приблизно 5 мільйонів тонн зерна.