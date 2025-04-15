Украинцы уже задекларировали 88,2 млрд грн доходов: сколько официальных миллионеров

В Украине растет сумма задекларированных гражданами доходов, полученных в прошлом году. С начала года задекларировано доходов на 59% больше, чем за этот же период 2024 года.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

По его словам, сумма задекларированных доходов составляет 88,2 млрд грн. Это на 32,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, на 14 апреля уже подано более 104 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах. Это составляет 101% от показателя прошлогодней кампании.

По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к оплате:

1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 40% больше, чем в прошлом;

235,2 млн грн военного сбора (рост на 47%).

Сколько официальных миллионеров

Как сообщил Кравченко, более 1 млн. грн доходов задекларировали 7 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 50,5 млрд. гривен. Доходы более 100 млн грн задекларировали 53 человека. Общая сумма – 16 млрд гривен.

Наибольшее количество миллионеров в таких регионах:

в городе Киеве (2 230 человек),

Киевской (745 человек)

Львовской (651 человек)

Днепропетровской (615 человек).

Сколько задекларировали доходов за границей

По информации главы налоговой, почти на 1,2 млрд грн выросла сумма задекларированных доходов, полученных за границей. Граждане Украины уже подали 2914 декларации на общую сумму 2,8 млрд гривен.

"Финансовая ответственность украинцев растет – все больше граждан добросовестно декларируют доходы. Такая прозрачность помогает стране более эффективно работать", — подчеркнул Кравченко.

Миллионер в 3 года

Как сообщают в ГНСУ, самому молодому "миллионеру" всего 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы посредством наследования (получение в подарок) имущества от членов семьи первой и второй степени родства.

Самый старший "миллионер" — 96-летняя жительница Киева, которая задекларировала доходы от отчуждения ценных бумаг.

Отметим, кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года. Кто и в какие сроки должен подать декларацию, подробнее читайте по ссылке .