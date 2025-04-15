Українці вже задекларували 88,2 млрд грн доходів: скільки офіційних мільйонерів

В Україні зростає сума задекларованих громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. З початку року задекларовано доходів на 59 % більше, ніж за цей же період 2024 року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його словами, наразі сума задекларованих доходів становить 88,2 млрд грн. Це на 32,7 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Так, на 14 квітня вже подано понад 104 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Це становить 101 % від показника минулорічної кампанії.

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40 % більше, ніж торік;

235,2 млн грн військового збору (зростання на 47 %).

Скільки офіційних мільйонерів

Як повідомив Кравченко, понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. Доходи понад 100 млн грн задекларували 53 особи. Загальна сума – 16 млрд гривень.

Найбільша кількість мільйонерів у таких регіонах:

у місті Києві (2 230 осіб),

Київській (745 осіб)

Львівській (651 особа)

Дніпропетровській (615 осіб).

Скільки задекларували доходів за кордоном

За інформацією очільника податкової, майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Громадяни України вже подали 2 914 декларації на загальну суму 2,8 млрд гривень.

"Фінансова відповідальність українців зростає – все більше громадян сумлінно декларують доходи. Така прозорість допомагає країні ефективніше працювати", - наголосив Кравченко.

Мільйонер у 3 роки

Як повідомляють у ДПСУ, наймолодшому "мільйонеру" всього 3,5 роки. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення.

Натомість найстарший "мільйонер" – 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

Зауважимо, кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.Хто і в які терміни має подати декларацію, детальніше читайте за посиланням.