Украинцы задекларировали 2,6 трлн грн через РРО за полгода: торги выросли на 30%

За первое полугодие 2025 года общая сумма задекларированных расчетных операций составила 2,6 триллиона гривен. Это на 600,9 миллиарда гривен или почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Помимо увеличения выручки, значительно возросло и количество расчетных документов. За первые шесть месяцев 2025 года было сгенерировано более 5 миллиардов чеков, что на 436,6 миллиона больше по сравнению с прошлым годом.

Рекорды фискализации в июне 2025 года

Июнь 2025 года отличился новыми среднесуточными рекордами фискализации:

Выручки , проведенные через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО (ПРРО), достигли 15,5 миллиарда гривен . Это на 2,8 миллиарда гривен (или 22% ) больше, чем в январе 2025 года.

, проведенные через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО (ПРРО), достигли . Это на (или ) больше, чем в январе 2025 года. Ежедневно в среднем генерировалось 29,3 миллиона чеков. Это на 4,1 миллиона документов (или 16,3% ) больше, чем в январе 2025 года.

ГНС отмечает, что такая динамика является свидетельством налоговой дисциплины и легализации розничной торговли, сферы услуг, общественного питания и других секторов экономики. Показатели демонстрируют увеличение количества реальных операций, проходящих через кассовые аппараты, и постепенной минимизации теневого обращения.

Напомним, в начале большой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.