Українці задекларували 2,6 трлн грн через РРО за пів року: виторги зросли на 30%

За перше півріччя 2025 року загальна сума задекларованих розрахункових операцій сягнула 2,6 трильйона гривень. Це на 600,9 мільярда гривень, або майже на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Крім збільшення виторгів, значно зросла й кількість розрахункових документів. За перші шість місяців 2025 року було згенеровано понад 5 мільярдів чеків, що на 436,6 мільйона більше порівняно з минулим роком.

Рекорди фіскалізації у червні 2025 року

Червень 2025 року відзначився новими середньодобовими рекордами фіскалізації:

Виторги , проведені через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО (ПРРО), сягнули 15,5 мільярда гривень . Це на 2,8 мільярда гривень (або 22% ) більше, ніж у січні 2025 року.

, проведені через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО (ПРРО), сягнули . Це на (або ) більше, ніж у січні 2025 року. Щодня в середньому генерувалося 29,3 мільйона чеків. Це на 4,1 мільйона документів (або 16,3%) більше, ніж у січні 2025 року.

ДПС зазначає, що така динаміка є свідченням податкової дисципліни та легалізації роздрібної торгівлі, сфери послуг, громадського харчування та інших секторів економіки. Показники демонструють збільшення кількості реальних операцій, які проходять через касові апарати, і про поступову мінімізацію тіньового обігу.

Нагадаємо, на початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.