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Украине не хватает €70 млрд на 2027 год: ЕС будет просить Канаду и Британию дать больше

Европейский инвестиционный банк
ЕС будет просить Канаду и Британию дать больше

Европейский Союз готовится призвать Канаду и Великобританию увеличить финансовую поддержку Украины, которая в 2027 году может столкнуться с дефицитом финансирования около €70 млрд. Брюссель уже взял на себя основную часть внешней поддержки страны и теперь стремится шире распределить финансовую нагрузку между международными партнерами.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Politico.

Вопросы дополнительного финансирования Украины планируют поднять на саммите ЕС – Канада 29–30 октября и саммите ЕС – Великобритания 20 ноября.

По данным издания, потребности Украины в финансировании растут на фоне продолжения войны и неопределенности дальнейшей поддержки со стороны США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз и его государства-члены в настоящее время обеспечивают около 80% внешней помощи Украине.

"Нам срочно нужны другие партнеры, чтобы они активизировались", – подчеркнула она.

ЕС уже пообещал Украине €90 млрд

Евросоюз согласовал кредит для Украины в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Он должен покрыть около двух третей финансовых потребностей страны.

Брюссель рассчитывал, что еще около 45 млрд евро предоставит другие партнеры, в частности Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия.

Однако часть ожидаемого финансирования идет медленнее, чем предполагалось, поскольку соответствующие правительства еще не закрепили или не выделили средства, на которые рассчитывал ЕС.

В то же время, потребности Украины на 2027 год выросли из-за продолжения войны и увеличения расходов на оборону.

Брюссель ищет деньги за пределами ЕС

Евросоюз уже поднимал вопросы финансирования Украины на встречах Международного валютного фонда, G7, G20 и во время переговоров со странами Персидского залива.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что международные партнеры должны шире распределить между собой финансовую нагрузку.

При этом в ЕС подчеркивают, что призывы в Канаду и Великобританию увеличить взносы не являются критикой этих стран. Оба остаются одними из крупнейших партнеров Украины, однако финансовые потребности Киева существенно выросли.

Великобритания сообщает о около £25 млрд общей помощи Украине. Канада предоставила и пообещала миллиарды евро военной и прямой финансовой поддержке.

Сам ЕС вместе со странами-членами оценивает совокупную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения более чем в €231 млрд.

Напомним, Еврокомиссия уже заявляла, что не сможет самостоятельно закрыть дефицит финансирования Украины. Брюссель оценивает дополнительную потребность в 2027 году примерно в €70 млрд и рассчитывает на большее участие международных партнеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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