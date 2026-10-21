Україні бракує €70 млрд на 2027 рік: ЄС проситиме Канаду і Британію дати більше

Європейський Союз готується закликати Канаду та Велику Британію збільшити фінансову підтримку України, яка у 2027 році може зіткнутися з дефіцитом фінансування приблизно у €70 млрд. Брюссель уже взяв на себе основну частину зовнішньої підтримки країни й тепер прагне ширше розподілити фінансове навантаження між міжнародними партнерами.

Про це інформує Dilo з посиланням на Politico.

Питання додаткового фінансування України планують порушити на саміті ЄС – Канада 29–30 жовтня та саміті ЄС – Велика Британія 20 листопада.

За даними видання, потреби України у фінансуванні зростають на тлі продовження війни та невизначеності щодо подальшої підтримки з боку США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз та його держави-члени наразі забезпечують близько 80% зовнішньої допомоги Україні.

"Нам терміново потрібні інші партнери, щоб вони активізувалися", – наголосила вона.

ЄС уже пообіцяв Україні €90 млрд

Євросоюз погодив кредит для України обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки. Він має покрити приблизно дві третини фінансових потреб країни.

Брюссель розраховував, що ще близько €45 млрд нададуть інші партнери, зокрема Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія.

Однак частина очікуваного фінансування надходить повільніше, ніж передбачалося, оскільки відповідні уряди ще не закріпили або не виділили кошти, на які розраховував ЄС.

Водночас потреби України на 2027 рік зросли через продовження війни та збільшення витрат на оборону.

Брюссель шукає гроші за межами ЄС

Євросоюз уже порушував питання фінансування України на зустрічах Міжнародного валютного фонду, G7, G20 та під час переговорів із країнами Перської затоки.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що міжнародні партнери мають ширше розподілити між собою фінансове навантаження.

При цьому в ЄС наголошують, що заклики до Канади та Великої Британії збільшити внески не є критикою цих країн. Обидві залишаються одними з найбільших партнерів України, однак фінансові потреби Києва суттєво зросли.

Велика Британія повідомляє про близько £25 млрд загальної допомоги Україні. Канада надала та пообіцяла мільярди євро військової та прямої фінансової підтримки.

Сам ЄС разом із країнами-членами оцінює сукупну допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення більш ніж у €231 млрд.

Нагадаємо, Єврокомісія вже заявляла, що не зможе самостійно закрити дефіцит фінансування України. Брюссель оцінює додаткову потребу на 2027 рік приблизно у €70 млрд і розраховує на більшу участь міжнародних партнерів.