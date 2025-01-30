Украинский разработчик военной связи Huless привлек $1 млн инвестиций

Участник оборонного кластера Brave1 компания Huless привлекла $1 000 000 инвестиций для развития технологий мобильной военной связи. Денежные средства поступили от международных инвесторов, а также в виде гранта от Brave1 и кредита от государственного банка.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Благодаря этим ресурсам команда планирует совершенствовать экосистему связи на базе дронов Highline-T.

Согласно сообщению, дроны Highline-T могут зависать на высоте 100 метров, являясь соединенными кабелем с пунктом управления. Это позволяет им эффективно работать даже в сложных условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, на дроне размещается ретранслятор, увеличивающий дальность связи оператора с беспилотниками, выполняющими боевые или разведывательные задания.

"С ангельскими инвесторами разработчик познакомился на Defense Tech Valley — саммите, который организовал Brave1. Горжусь каждый раз, когда узнаю, что наши оборонные команды привлекают миллионы от частных инвесторов. В наши инновации верят, на них полагаются", — рассказал Федоров.

Оборонный кластер активно помогает украинским технологическим стартапам привлекать инвестиции, получать экспертную поддержку военных и тестировать разработки в реальных условиях.

"Мы выстроили классную систему привлечения инвестиций из Brave1, где каждый даже самый маленький проект может получить деньги на развитие, если в его технологию поверят", — подчеркнул он.

Напомним, в сентябре участники кластера Brave1 и программ USF стали победителями конкурса стартапов IT Arena Startup Competition – платформы для поиска лучших технологических решений.

Добавим, Кабинет министров принял постановление о создании Sandbox — специального инструмента для поддержки инновационных компаний, позволяющего тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под наблюдением государства.