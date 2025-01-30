Український розробник військового зв’язку Huless залучив $1 млн інвестицій

Учасник оборонного кластера Brave1 компанія Huless, залучила $1 000 000 інвестицій для розвитку технологій мобільного військового зв’язку. Кошти надійшли від міжнародних інвесторів, а також у вигляді гранту від Brave1 та кредиту від державного банку.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Завдяки цим ресурсам команда планує вдосконалювати екосистему зв’язку на базі дронів Highline‑T.

Згідно з повідомленням, дрони Highline-T можуть зависати на висоті 100 метрів, будучи з’єднаними кабелем з пунктом управління. Це дозволяє їм ефективно працювати навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Крім того, на дроні розміщується ретранслятор, який збільшує дальність зв’язку оператора з безпілотниками, що виконують бойові чи розвідувальні завдання.

"З ангельськими інвесторами розробник познайомився на Defense Tech Valley — саміті, який організував Brave1. Пишаюся щоразу, коли дізнаюся, що наші оборонні команди залучають мільйони від приватних інвесторів. У наші інновації вірять, на них покладаються", - розповів Федоров.

Оборонний кластер активно допомагає українським технологічним стартапам залучати інвестиції, отримувати експертну підтримку військових та тестувати розробки в реальних умовах.

"Ми вибудували класну систему залучення інвестицій з Brave1, де кожен, навіть найменший проєкт може отримати гроші на розвиток, якщо в його технологію повірять", — наголосив він.

Нагадаємо, у вересні учасники кластера Brave1 та програм USF стали переможцями конкурсу стартапів IT Arena Startup Competition — платформи для пошуку найкращих технологічних рішень.

Додамо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Sandbox — спеціального інструмента для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.