"Укрзализныця" начала выпуск элементов скрепления путей, которые производила "Азовсталь"

"Укрзализныця" начала производить рельсовые накладки Р-65 на собственных мощностях, заменив производство, которое ранее осуществлял металлургический комбинат "Азовсталь".

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В пресс-службе отмечают, что после уничтожения предприятия и оккупации Мариуполя железнодорожники столкнулись с острым дефицитом этой продукции. Железнодорожники в течение трех лет были вынуждены использовать имеющиеся остатки и демонтировать детали с неработающих участков, но этот ресурс иссяк.

О производстве

"Укрзализныця" приступила к производству украинских рельсовых накладок из отечественного металла для обеспечения стабильности и безопасности железнодорожного движения.

Собственное производство гарантирует независимость от внешних поставщиков и стратегически важно для непрерывной работы железной дороги.

Накладки Р-65 являются ключевым компонентом для скрепления пути, необходимым для функционирования, обслуживания, ремонта и строительства железной дороги.

Первая партия будет составлять 45 тонн.

Накопившаяся за три года кумулятивная потребность составляет более 1 тысячи тонн.

В 2025 году компания планирует произвести первые 300 тонн. Также в разработке график закрытия всей потребности, а это дополнительно 700 тонн.

Отмечается, что ежегодная потребность только для УЗ составляет 464 тонны, а также потенциал для экспорта, в частности в страны Балтии.

"Укрзализныця" планирует модернизировать производственные мощности и выйти на системное производство, что позволит покрыть внутренние потребности и укрепить отечественную железнодорожную инфраструктуру.

"Испытания проведены. Накладка отвечает требованиям национальных стандартов. Испытания проводились по методике филиала НИКТИ, результаты – в протоколах. Учредительная серия выдержала квалификационные испытания в полном объеме и рекомендована к серийному производству", – отметил Иван Остапченко, директор по развитию и инновациям АО "Укрзализныця".

Напомним, "Укрзализныця" начинает полноценную работу новой структуры — "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо. Это улучшит материально-техническое обеспечение и повысит качество ремонта и обслуживания локомотивов.

Добавим, "Укрзализныця" вошла в ТОП-10 предприятий, получивших наибольшую прибыль в 2024 году. В частности, компания оказалась на седьмом месте с прибылью 102,9 млрд грн.