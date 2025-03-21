"Укрзалізниця" почала випуск елементів скріплення колій, які виготовляла "Азовсталь"

“Укрзалізниця” почала виробляти рейкові накладки Р-65 на власних потужностях, замінивши виробництво, яке раніше здійснював металургійний комбінат “Азовсталь”.

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Про це інформує пресслужба УЗ.

В пресслужбі наголошують, що після знищення підприємства та окупації Маріуполя залізничники зіткнулися з гострим дефіцитом цієї продукції. Залізничники впродовж трьох років були змушені використовувати наявні залишки та демонтувати деталі з непрацюючих ділянок, але цей ресурс вичерпався.

Про виробництво

"Укрзалізниця" розпочала виробництво українських рейкових накладок з вітчизняного металу для забезпечення стабільності та безпеки залізничного руху.

Власне виробництво гарантує незалежність від зовнішніх постачальників і є стратегічно важливим для безперервної роботи залізниці.

Накладки Р-65 є ключовим компонентом для скріплення колії, необхідним для функціонування, обслуговування, ремонту та будівництва залізниці.

Перша партія становитиме 45 тонн.

Кумулятивна потреба, що накопичилась за три роки, становить більше 1 тисячі тонн.

У 2025 році компанія планує виготовити перші 300 тонн. Також у розробці графік закриття всієї потреби, а це додатково 700 тонн.

Зазначається, що щорічна потреба лише для УЗ складає 464 тонни, а також є потенціал для експорту, зокрема до країн Балтії.

"Укрзалізниця" планує модернізувати виробничі потужності та вийти на системне виробництво, що дозволить покрити внутрішні потреби та зміцнити вітчизняну залізничну інфраструктуру.

"Випробування проведені. Накладка відповідає вимогам національних стандартів. Випробування проводилися за методикою філії НДКТІ, результати – у протоколах. Установча серія витримала кваліфікаційні випробування в повному обсязі та рекомендована до серійного виробництва", – зазначив Іван Остапченко, директор з розвитку та інновацій АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розпочинає повноцінну роботу нової структури – "Локомотивної компанії", до якої увійдуть локомотивні депо. Це покращить матеріально-технічне забезпечення та підвищить якість ремонту й обслуговування локомотивів.

Додамо, "Укрзалізниця" увійшла в ТОП-10 підприємств, які отримали найбільший прибуток у 2024 році. Зокрема, компанія опинилась на сьомому місці з прибутком 102,9 млрд грн.