В аэропорту Кишинева в результате атаки РФ по Украине произошел сбой: что известно

Технические проблемы, зафиксированные в понедельник, 9 июня, в Международном аэропорту Кишинева, были вызваны нестабильностью электросети в Украине, пострадавшей от российских бомбардировок. В результате этих неполадок несколько рейсов были отменены, а службы аэропорта столкнулись со значительными задержками.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля, передает IPN.

По его словам, Молдова подключена к электросети через Украину. После бомбежек на территории Украины произошли десятки отключений электроэнергии. Эти отключения привели к возгоранию части оборудования в аэропорту.

Чиновник уточнил, что, хотя у аэропорта есть три линии электроснабжения — одна основная и две резервные, — авария все же повлияла на работу системы, вызвав значительные сбои.

Из-за технических неполадок на центральном сервере аэропорта было отменено несколько рейсов, а также возникли задержки в регистрации, предоставлении информации пассажирам и оформлении багажа.

"Когда будет завершено строительство сети Вулкенешть – Кишинев, этой проблемы больше не будет, потому что тогда Молдова станет независимой в сегменте снабжения электроэнергией", – резюмировал Боля.

Отметим, что благодаря выгодному расположению аэропорт Кишинева стал удобным логистическим хабом как для жителей Молдовы, так и для пассажиров из Украины. Хорошо развитое наземное сообщение позволяет быстро добраться до аэропорта из разных регионов.

С июня украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла три новых регулярных рейса из Кишинева в Стокгольм, Прагу и Берлин.

В мае стартовали рейсы в Афины (Греция), Аликанте (Испания) и Ниццу (Франция).