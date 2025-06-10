В аеропорту Кишинева внаслідок атаки РФ по Україні стався збій: що відомо

Технічні проблеми, зафіксовані в понеділок, 9 червня, у Міжнародному аеропорту Кишинева, були спричинені нестабільністю електромережі в Україні, яка постраждала від російських бомбардувань. Внаслідок цих неполадок кілька рейсів було скасовано, а служби аеропорту зіткнулися зі значними затримками.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля, передає IPN.

За його словами, Молдова наразі підключена до електромережі через Україну. Після бомбардувань на території України сталися десятки відключень електроенергії. Ці відключення призвели до займання частини обладнання в аеропорту.

Чиновник уточнив, що, хоча аеропорт має три лінії електропостачання — одну основну та дві резервні, — аварія все ж таки вплинула на роботу системи, викликавши значні збої.

Через технічні неполадки на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, а також виникли затримки в реєстрації, наданні інформації пасажирам та оформленні багажу.

"Коли буде завершено будівництво мережі Вулкенешть – Кишинів, цієї проблеми більше не буде, тому що тоді Молдова стане незалежною у сегменті постачання електроенергії", – резюмував Боля.

Зауважимо, завдяки вигідному розташуванню аеропорт Кишинева став зручним логістичним хабом як для мешканців Молдови, так і для пасажирів з України. Добре розвинене наземне сполучення дозволяє швидко дістатися до аеропорту з різних регіонів.

З червня українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила три нові регулярні рейси з Кишинева до Стокгольма, Праги та Берліна.

У травні стартували рейси до Афін (Греція), Аліканте (Іспанія) та Ніцци (Франція).