В Бучанской общине восстановят 79 многоэтажек в рамках проекта HOPE

В рамках международного проекта HOPE в Бучанской общине будет восстановлено 79 многоквартирных домов в Буче, Ворзеле, Гавриловке и Мироцком. Проект направлен на обеспечение жильем украинцев, лишившихся дома в результате войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Федорука.

Международная инициатива по восстановлению жилья

Восстановление 79 многоквартирных домов в Бучанской общине, в частности в Буче, Ворзеле, Гавриловке и Мироцком, предусмотрено в рамках проекта HOPE — "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей". Инициатива направлена на помощь людям, потерявшим жилье в результате войны.

С подготовительным этапом проекта ознакомился Мин Чжан – Глобальный директор департамента городского развития, устойчивости и земельных ресурсов Всемирного банка. Вместе с представителями Министерства развития общин и территорий он осмотрел один из пострадавших домов в Гавриловке.

В настоящее время идет подготовка к началу восстановительных работ — осуществляются обследования, технические измерения и согласования. В ближайшее время планируется переход к активной фазе ремонта.

Усилия Министерства и международных партнеров направлены на то, чтобы как можно быстрее вернуть жильцам доступ к безопасному и комфортному жилью.

Напомним, в Глевасе Киевской области планируют реализовать пилотный проект по строительству 700 единиц жилья для внутренне перемещенных лиц, предусматривающий модель " аренда на 15 лет с правом выкупа ". Начало строительных работ запланировано на август.

Также Кабмин одобрил решение о привлечении средств от Всемирного банка (WB) в размере 84 миллионов долларов для продления проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) в рамках программы "Восстановление". Компенсации получат еще более 24 тысяч семей.