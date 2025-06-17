У Бучанській громаді відновлять 79 багатоповерхівок у межах проєкту HOPE

У межах міжнародного проєкту HOPE в Бучанській громаді буде відновлено 79 багатоквартирних будинків у Бучі, Ворзелі, Гаврилівці та Мироцькому. Проєкт спрямований на забезпечення житлом українців, які втратили домівки внаслідок війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Анатолія Федорука.

Міжнародна ініціатива з відновлення житла

Відновлення 79 багатоквартирних будинків у Бучанській громаді, зокрема в Бучі, Ворзелі, Гаврилівці та Мироцькому, передбачене в межах проєкту HOPE — "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей". Ініціатива спрямована на допомогу людям, які втратили житло внаслідок війни.

З підготовчим етапом проєкту ознайомився Мін Чжан — Глобальний директор департаменту міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Світового банку. Разом із представниками Міністерства розвитку громад та територій він оглянув один із постраждалих будинків у Гаврилівці.

Наразі триває підготовка до початку відновлювальних робіт — здійснюються обстеження, технічні вимірювання та погодження. Найближчим часом планується перехід до активної фази ремонту.

Зусилля Міністерства та міжнародних партнерів спрямовані на те, щоб якнайшвидше повернути мешканцям доступ до безпечного та комфортного житла.

Нагадаємо, у Глевасі Київської області планують реалізувати пілотний проєкт з будівництва 700 одиниць житла для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає модель "оренда на 15 років з правом викупу". Початок будівельних робіт запланований на серпень.

Також Кабмін схвалив рішення про залучення коштів від Світового банку (WB) в розмірі 84 мільйони доларів для продовження проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) в рамках програми "єВідновлення". Компенсації отримають ще понад 24 тисячі родин.