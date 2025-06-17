Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

+0,08

EUR

48,07

+0,37

Готівковий курс:

USD

41,47

41,42

EUR

48,33

48,20

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Бучанській громаді відновлять 79 багатоповерхівок у межах проєкту HOPE

Буча
Міжнародна ініціатива з відновлення житла на Київщині

У межах міжнародного проєкту HOPE в Бучанській громаді буде відновлено 79 багатоквартирних будинків у Бучі, Ворзелі, Гаврилівці та Мироцькому. Проєкт спрямований на забезпечення житлом українців, які втратили домівки внаслідок війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Анатолія Федорука.

 Міжнародна ініціатива з відновлення житла 

Відновлення 79 багатоквартирних будинків у Бучанській громаді, зокрема в Бучі, Ворзелі, Гаврилівці та Мироцькому, передбачене в межах проєкту HOPE — "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей". Ініціатива спрямована на допомогу людям, які втратили житло внаслідок війни.

З підготовчим етапом проєкту ознайомився Мін Чжан — Глобальний директор департаменту міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Світового банку. Разом із представниками Міністерства розвитку громад та територій він оглянув один із постраждалих будинків у Гаврилівці.

Наразі триває підготовка до початку відновлювальних робіт — здійснюються обстеження, технічні вимірювання та погодження. Найближчим часом планується перехід до активної фази ремонту.

Зусилля Міністерства та міжнародних партнерів спрямовані на те, щоб якнайшвидше повернути мешканцям доступ до безпечного та комфортного житла.

Фото 2 — У Бучанській громаді відновлять 79 багатоповерхівок у межах проєкту HOPE

Нагадаємо, у Глевасі Київської області планують реалізувати пілотний проєкт з будівництва 700 одиниць житла для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає модель "оренда на 15 років з правом викупу". Початок будівельних робіт запланований на серпень.

Також Кабмін схвалив рішення про залучення коштів від Світового банку (WB) в розмірі 84 мільйони доларів для продовження проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) в рамках програми "єВідновлення". Компенсації отримають ще понад 24 тисячі родин.

Автор:
Ольга Опенько