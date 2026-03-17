В Карпатах на месте старого курорта построят современный горный центр: ОККО показала проект

GORO Mountain Resort
ОККО Group инвестирует в строительство зеркального комплекса в Карпатах/GORO Mountain Resort

В Карпатах на месте старого курорта Захар Беркут построят первый в Украине мультифункциональный Mountain Centre. Он будет частью курорта GORO Mountain Resort.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ОККО Group.

Сообщается, что новый комплекс построят на месте устаревшей инфраструктуры бывшего курорта "Захар Беркут".

По замыслу разработчиков это должно упорядочить одну из самых посещаемых точек горного массива и превратить вершину Высокого Верха в всесезонное пространство для посетителей.

Начало строительства планируется начать летом 2026 года на вершине горы Высокий Верх (1242 м) в Славской общине.

Наполнение и функциональные возможности

Двухэтажное здание будет площадью около 5800 м². Вокруг комплекса планируется обустроить публичное пространство с смотровыми зонами и артобъектами.

Внутри Mountain Centre разместят гастрономический фудхол на 1000 мест и отдельный ресторан на 150 мест с панорамным видом на Карпаты.

Культурно-художественный сегмент будет включать конференц-зал-трансформер для проведения деловых и развлекательных мероприятий.

Дополнительно в здании предусмотрены лыжная школа, детская комната, медпункт и технические зоны, а рядом на склоне построят большой лаунж-бар с террасой площадью более 1000 квадратных метров.

Фото 2 — В Карпатах на месте старого курорта построят современный горный центр: ОККО показала проект
Фото: GORO Mountain Resort

Ожидается, что благодаря зеркальному остеклению фасады будут отражать небо и горные склоны, изменяясь в зависимости от погоды, освещения и времени года.

Сроки реализации и объемы инвестиций

Строительство Mountain Centre планируют начать летом этого года. Открыть комплекс планируют в 2028 году – после запуска Welcome Centre и гондольной канатной дороги, которая должна заработать в 2027 году.

Строительство Welcome Centre началось в октябре 2024 года. По состоянию на март 2026 г. готовность объекта составляет около 40%.

Инвестором и разработчиком проекта выступает ОККО Group, оценивающая общий объем капиталовложений в создание курорта в 1,5 миллиарда долларов.

Фото 3 — В Карпатах на месте старого курорта построят современный горный центр: ОККО показала проект
Фото: GORO Mountain Resort

Напомним, ОККО Group уже приступила к строительству всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort. Он будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи деревень Волосянка и Верхняя Рожанка во Львовской области.

В феврале 2025 года сообщалось, что уже началось строительство первого гостиничного комплекса горного курорта GORO Mountain Resort во львовских Карпатах.

Автор:
Татьяна Бессараб