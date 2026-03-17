У Карпатах на місці старого курорту зведуть сучасний гірський центр: ОККО показала проєкт

У Карпатах на місці старого курорту “Захар Беркут” збудують перший в Україні мультифункціональний Mountain Centre. Він буде частиною курорту GORO Mountain Resort.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ОККО Group.

Повідомляється, що новий комплекс зведуть на місці застарілої інфраструктури колишнього курорту "Захар Беркут".

За задумом розробників, це має впорядкувати одну з найвідвідуваніших точок гірського масиву та перетворити вершину Високого Верху на всесезонний простір для відвідувачів.

Початок будівництва планують розпочати влітку 2026 року на вершині гори Високий Верх (1242 м) у Славській громаді.

Наповнення та функціональні можливості

Двоповерхова будівля матиме площу близько 5800 м². Навколо комплексу планують облаштувати публічний простір з оглядовими зонами та артоб’єктами.

Всередині Mountain Centre розмістять гастрономічний фудхол на 1000 місць та окремий ресторан на 150 місць із панорамним видом на Карпати.

Культурно-мистецький сегмент включатиме конференц-зал-трансформер для проведення ділових та розважальних заходів.

Додатково в будівлі передбачені лижна школа, дитяча кімната, медпункт і технічні зони, а поруч на схилі зведуть великий лаунж-бар із терасою площею понад 1000 квадратних метрів.

Очікується, що завдяки дзеркальному склінню фасади відображатимуть небо та гірські схили, змінюючись залежно від погоди, освітлення і пори року.

Терміни реалізації та обсяги інвестицій

Будівництво Mountain Centre планують розпочати влітку цього року. Відкрити комплекс планують у 2028 році – після запуску Welcome Centre та гондольної канатної дороги, які мають запрацювати у 2027 році.

Будівництво Welcome Centre стартувало у жовтні 2024 року. Станом на березень 2026 року готовність об’єкта становить близько 40%.

Інвестором та розробником проєкту виступає ОККО Group, яка оцінює загальний обсяг капіталовкладень у створення курорту в 1,5 мільярда доларів.

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який ОККО Group будує з жовтня 2024 року у Славській громаді Львівської області.

Нагадаємо, ОККО Group вже розпочала будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області.

У лютому 2025 року повідомлялося, що вже розпочалося будівництво першого готельного комплексу гірського курорту GORO Mountain Resort у львівських Карпатах.