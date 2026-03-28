В Киеве исчезли свет и вода на левом берегу

В Киеве зафиксированы масштабные перебои с электро- и водоснабжением, прежде всего, на левом берегу города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на корреспондентов "Суспільного".

По предварительной информации, в части районов также наблюдается остановка метро на левом берегу.

Водоснабжение отсутствует не только на левом берегу, но и в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

Причины инцидента официально не уточняются. В настоящее время ведутся работы по установлению обстоятельств и восстановлению нормального функционирования городской инфраструктуры.

Впоследствии в КГГА добавили, что на левом берегу зафиксированы проблемы с напряжением, что повлияло на работу общественного транспорта. В частности часть наземного электротранспорта работает с перебоями.

В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" — "Лесная" временно не работал, однако в настоящее время движение поездов возобновляется. "Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.

В "Киевпасстрансе" отметили, что была приостановлена работа троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к и трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35.