У Києві зникли світло та вода на лівому березі

У Київ зафіксовано масштабні перебої з електро- та водопостачанням, насамперед на лівому березі міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на кореспондентів "Суспільного"

За попередньою інформацією, у частині районів також спостерігається зупинка роботи метро на лівому березі.

Водопостачання відсутнє не лише на лівому березі, а й у Печерському, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах.

Причини інциденту офіційно не уточнюються. Наразі тривають роботи з встановлення обставин та відновлення нормального функціонування міської інфраструктури.

Згодом у КМДА додали, що на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" — "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється. "Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к і трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.