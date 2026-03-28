Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

43,95

43,83

EUR

51,00

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві зникли світло та вода на лівому березі

У Києві зникли світло та вода на лівому березі / Depositphotos

У Київ зафіксовано масштабні перебої з електро- та водопостачанням, насамперед на лівому березі міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на кореспондентів "Суспільного"

За попередньою інформацією, у частині районів також спостерігається зупинка роботи метро на лівому березі.

Водопостачання відсутнє не лише на лівому березі, а й у Печерському, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах.

Причини інциденту офіційно не уточнюються. Наразі тривають роботи з встановлення обставин та відновлення нормального функціонування міської інфраструктури.

Згодом у КМДА додали, що на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" — "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється. "Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к і  трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.  

Автор:
Тетяна Гойденко