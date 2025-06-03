В Киевском БТИ подняли цены на информационные справки

С 1 июня выросли тарифы БТИ на информационную справку. Ее нужно получать только тогда, когда недвижимость не зарегистрирована в электронном реестре недвижимости.

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Киевское городское бюро технической инвентаризации (КМ БТИ) обновило тарифы на предоставление информационных справок, подтверждающих принадлежность регистрации права собственности на объект недвижимости.

Об этом сообщило Delo.ua со ссылкой на Нотариальную палату Украины. Изменения вступили в силу 1 июня 2025 года.

Новые тарифы несколько выросли:

3 рабочих дня — 905,76 грн + доплата за каждого совладельца — 101,24 грн;

— 905,76 грн + доплата за каждого совладельца — 101,24 грн; 1 месяц — 452,88 грн + доплата за каждого совладельца — 50,62 грн.

Ранее справка обошлась в 390 гривен за изготовление в течение трех дней и 780 за месяц.

Информационную справку о недвижимости может оформить и получить только собственник (т.е. лицо, за которым зарегистрировано право собственности) или лицо по доверенности (независимо от родственных отношений).

Информационная справка БТИ: в каких случаях она необходима

Информационная справка БТИ – это документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Документ требуется преимущественно для оформления сделок на отчуждение имущества. В связи с:

покупкой/продажей,

оформлением наследства или договора дарения,

при восстановлении утраченных документов для нотариуса, который из этого документа устанавливает действительного владельца объекта.

Справка БТИ выдается для недвижимого имущества, право собственности на которое было зарегистрировано до 2010 года, когда отсутствовала электронная система внесения данных о праве собственности, поэтому все юридические операции фиксировались в бумажном виде.

Как получить справку БТИ в Киеве

Информационная справка БТИ оформляется городским бюро технической инвентаризации двумя способами — онлайт и офлайн. Получить документ можно непосредственно в заведении. Для получения данной справки необходимо обратиться в БТИ с заявлением, паспортом и документами на право собственности. Эта услуга платная.

Также информационную справку БТИ от физлиц можно заказать онлайн. Для оформления следует отправить письмо по адресу [email protected], указать фамилию и контактные данные заказчика, полный адрес объекта, копию документа, подтверждающего право собственности. В случае принадлежности имущества нескольким совладельцам указать о ком из них (или обо всех совладельцев) необходимо предоставить информацию. В случае оформления заказа по запросу нотариуса – фотокопия запроса нотариуса.

Далее заказчик получает на E-mail квитанцию на оплату услуг, которую необходимо оплатить.

Сроки изготовления информационной справки – 3 рабочих дня или 1 месяц. Скрин документа или фотокопия

При получении справки заказчик должен:

1) предъявить подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт);

документа, удостоверяющего личность (паспорт); 2) собственноручно заполнить заявление на изготовление информационной справки о наличии зарегистрированного права собственности на объект недвижимого имущества;

3) в случаях оформления заказа по запросу нотариуса – предоставить оригинал запроса, в случаях оформления заказа по доверенности – предъявить оригинал доверенности.

Ранее Delo.ua писало о том, что делать при отказе в регистрации прав на недвижимость.

Также сообщалось о том, что не внесение данных в реестр имущественных прав не предусматривает наказание.