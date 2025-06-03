У Київському БТІ підняли ціни на інформаційні довідки

З 1 червня зросли тарифи БТІ на інформаційну довідку. Її необхідно отримувати лише тоді, коли нерухомість не зареєстрована в електронному реєстрі нерухомості.

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Київське міське бюро технічної інвентаризації (КМ БТІ) оновло тарифи на надання інформаційних довідок, що підтверджують належність реєстрації права власності на об’єкт нерухомості.

Про це повідомило Delo.ua з посиланням на Нотаріальну палату України. Зміни набули чинності з 1 червня 2025 року.

Нові тарифи дещо зросли:

3 робочі дні — 905,76 грн + доплата за кожного співвласника — 101,24 грн;

— 905,76 грн + доплата за кожного співвласника — 101,24 грн; 1 місяць — 452,88 грн + доплата за кожного співвласника — 50,62 грн.

Раніше довідка коштувала 390 гривень за виготовлення протягом трьох днів та 780 за місяць.

Інформаційну довідку про нерухомість може оформити та отримати лише власник (тобто особа за якою зареєстроване право власності) або особа за довіреністю (незалежно від родинних стосунків).

Інформаційна довідка БТІ: у яких випадках вона потрібна

Інформаційна довідка БТІ - це документ, що підтверджує право власності на нерухомість. Документ витребують переважно для оформлення угод на відчуження майна. У зв'язку з:

купівлею/продажем,

оформленням спадщини або договору дарування,

при відновленні втрачених документів для нотаріуса, який на підставі цього документу встановлює дійсного власника об’єкту.

Довідка БТІ видається для нерухомого майна, право власності на яке було зареєстровано до 2010 року, коли була відсутня електронна система внесення даних щодо права власності, тому всі юридичні операції фіксувалися в паперовому вигляді.

Як отримати довідку БТІ у Києві

Інформаційна довідка БТІ оформлюється міським бюро технічної інвентаризації у два способи - онлайт та офлайн. Отримати документ можна безпосередньо в установі. Для отримання цієї довідки необхідно звернутися в БТІ із заявою, паспортом і документами на право власності. Ця послуга платна.

Також інформаційну довідку БТІ від фізосіб можна замовити онлайн. Для оформлення слід надіслати лист на адресу [email protected], вказати прізвище та контактні дані замовника, повну адресу об'єкта, копію документа, що підтверджує право власності. У разі належності майна кільком співвласникам зазначити щодо кого із них (чи про всіх співвласників) необхідно надати інформацію. У разі оформлення замовлення за запитом нотаріуса - фотокопія запиту нотаріуса.

Далі замовник отримує на E-mail квитанцію на оплату послуг, яку необхідно оплатити.

Терміни виготовлення інформаційної довідки — 3 робочих дні або 1 місяць. Скрін документа або фотокопію

Під час отримання довідки замовник повинен:

1) пред’явити оригінал документу, що посвідчує особу (паспорт);

документу, що посвідчує особу (паспорт); 2) власноруч заповнити заяву на виготовлення інформаційної довідки про наявність зареєстрованого права власності на об’єкт нерухомого майна;

3) у випадках оформлення замовлення за запитом нотаріуса - надати оригінал запиту, у випадках оформлення замовлення за довіреністю - пред'явити оригінал довіреності.

Раніше Delo.ua писало про те, що робити при відмові в реєстрації прав на нерухомість.

Також повідомлялось про те, що не внесення даних в реєстр майнових прав не передбачає покарання.