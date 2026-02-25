В одной из областей выявили нарушение почасовых графиков отключений электроэнергии

В Украине проходят массовые проверки в регионах по справедливости графиков отключений электроэнергии. Уже обнаружены нарушения в Винницкой области, где часть потребителей оставалась со светом, тогда как другим очередям выключали, что привело к неравномерному распределению ограничений.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Какие нарушения обнаружили

Отмечается, что ведомство провело внеплановую проверку оператора системы распределения АО "Винницаоблэнерго".

Во время нее оказалось, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПО). В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди испытывали отключения, что привело к неравномерному распределению ограничений.

Также выявлены нарушения в ведении документации: в ряде структурных подразделений в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались при использовании графиков. Такие недостатки усложняют контроль выполнения диспетчерских команд и проверку обоснованности обращений потребителей.

Кроме того, была проверена своевременность информирования населения через официальный вебсайт ОСР о корректировке ГПО. Зафиксированы случаи изменения без соблюдения установленных временных интервалов. В то же время установлено, что корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме, когда балансировка осуществляется в режиме реального времени и не зависит непосредственно от действий ОСР.

В Госэнергонадзоре отмечают, что даже в условиях оперативной балансировки оператор обязан обеспечить максимально возможную прозрачность и своевременность информирования потребителей.

Ранее сообщалось, что Госэнергонадзор приступил к внеплановым проверкам операторов системы распределения в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях. Мероприятия направлены на контроль соблюдения графиков почасовых отключений.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме 25 февраля в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.