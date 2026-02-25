В одній з областей виявили порушення погодинних графіків відключень електроенергії

В Україні відбуваються масові перевірки в регіонах щодо справедливості графіків відключень електроенергії. Вже знайшли порушення у Вінницькій області, де частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як іншим чергам вимикали, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Які порушення виявили

Зазначається, що відомство провело позапланову перевірку стосовно оператора системи розподілу АТ "Вінницяобленерго".

Під час неї виявилося, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень.

Також виявлено порушення у веденні документації: у низці структурних підрозділів у оперативних журналах не зазначалися конкретні лінії, що відключалися під час застосування графіків. Такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд та перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Крім того, було перевірено своєчасність інформування населення через офіційний вебсайт ОСР про коригування ГПВ. Зафіксовано випадки внесення змін без дотримання встановлених часових інтервалів. Водночас встановлено, що такі коригування були зумовлені складною ситуацією в енергосистемі, коли балансування здійснюється в режимі реального часу та не залежить безпосередньо від дій ОСР.

В Держенергонагляді наголошують, що навіть за умов оперативного балансування оператор зобов’язаний забезпечити максимально можливу прозорість та своєчасність інформування споживачів.

Раніше повідомлялося, що Держенергонагляд розпочав позапланові перевірки операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях. Заходи спрямовані на контроль за дотриманням графіків погодинних відключень.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури по всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 25 лютого в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.