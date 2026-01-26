В Украине могут появиться гранты на обучение для спортсменов: что известно

Со следующего учебного года в Украине могут ввести гранты на обучение в высших учебных заведениях для выдающихся спортсменов. Инициатива направлена на развитие студенческих спортивных лиг и создание кадрового резерва для национальных сборных и профессиональных клубов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

В Украине готовят стипендии для спортсменов

"Мы сегодня работаем над проектом стипендий для выдающихся спортсменов, так называемые гранты на обучение, для того, чтобы, если ты выдающийся спортсмен, ты имел возможность получить стипендию на обучение непосредственно в своем учебном заведении, чтобы продолжить свою спортивную карьеру и быть примером и основой для университетской студенческой команды для того, чтобы потом объединить станет источником для национальных сборных команд или для профессиональных клубов", - сказал Бидный.

Министр молодежи и спорта сообщил, что соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Министерство совместно с народными депутатами работает над ключевыми поправками к документу.

По его словам, государство планирует приобщиться к финансированию обучения выдающихся спортсменов по контракту или предоставить им образовательные гранты. В то же время речь идет о поддержке обучения именно в тех заведениях, где есть надлежащая спортивная инфраструктура и возможности для продолжения профессионального развития.

Ожидается, что такая модель позволит спортсменам совмещать обучение со спортивной карьерой и стать лидерами студенческих команд. В Минмолодежьспорта отметили, что прилагают усилия, чтобы программа заработала уже со следующего учебного года.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в 2025 году.