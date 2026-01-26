Запланована подія 2

В Україні можуть з’явитися гранти на навчання для спортсменів: що відомо

З наступного навчального року в Україні можуть запровадити гранти на навчання у закладах вищої освіти для видатних спортсменів. Ініціатива має на меті розвиток студентських спортивних ліг та створення кадрового резерву для національних збірних і професійних клубів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра молоді та спорту України Матвія Бідного.

В Україні готують стипендії для спортсменів

"Ми сьогодні працюємо над проєктом стипендій для видатних спортсменів, так звані гранти на навчання, для того, щоб, якщо ти видатний спортсмен, ти мав можливість отримати стипендію на навчання безпосередньо в своєму закладі освіти, щоб продовжити свою спортивну кар’єру і бути прикладом і основою для університетської студентської команди для того, щоб потім об’єднати їх в національний кубок, чемпіонат студентських ліг, який потім стане джерелом для національних збірних команд або для професійних клубів", - сказав Бідний

Міністр молоді та спорту повідомив, що відповідний законопроєкт наразі перебуває на розгляді в Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Міністерство спільно з народними депутатами працює над ключовими правками до документа.

За його словами, держава планує долучитися до фінансування навчання видатних спортсменів за контрактом або надати їм освітні гранти. Водночас йдеться про підтримку навчання саме в тих закладах, де є належна спортивна інфраструктура та можливості для продовження професійного розвитку.

Очікується, що така модель дозволить спортсменам поєднувати навчання зі спортивною кар’єрою та стати лідерами студентських команд. У Мінмолодьспорту зазначили, що докладають зусиль, аби програма запрацювала вже з наступного навчального року.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж було передбачено у 2025 році.

Автор:
Ольга Опенько