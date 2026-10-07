В Украине втрое подскочил спрос на автономные обогреватели и климатическую технику

Украинцы активно готовятся к холодному сезону и закупают технику для обогрева: заказы на предпусковые и автономные подогреватели выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек в этой категории составил 4 877 грн.

Как сообщает Dilo, об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса Prom.

В целом, спрос на климатическую технику увеличился на 80%, а средний чек составляет 3 804 грн. Чаще всего покупатели предпочитают автономные дизельные и газовые обогреватели высокой мощности — от 4 до 12 кВт, которые позволяют обеспечить обогрев при отсутствии стабильного электроснабжения.

Что покупают для жилья

Также украинцы активно готовятся к холодам, покупая классические отапливаемые приборы для жилья. Продажи конвекторов выросли на 68% при среднем чеке 2805 грн. Большей популярностью пользуются универсальные модели мощностью 1,5–2 кВт.

Масляные и керамические обогреватели стали покупать на 38% чаще, а средние расходы по их закупке составляют 3 240 грн.

Всплеск на "персональное тепло"

Существенно выросли и продажи товаров индивидуального обогрева. Спрос на термоодеяла и электропростыни удвоился против прошлого года, а средний чек достиг 1077 грн. Чаще украинцы заказывают компактные USB-модели, которые могут работать от павербанков, а также стандартные двуспальные электропростыни.

Кроме того, на 60% увеличился спрос на грелки со средним чеком 596 грн — в этой категории покупатели чаще всего выбирают карманные миниприборы, а также плюшевые и стандартные электрические варианты.

Напомним, в сентябре украинцы из-за обстрелов продуктовых складов вдвое увеличили заказы товаров длительного хранения, а средний чек в этих категориях вырос до 35%. Больше всего выросли продажи круп — более чем в 2,2 раза, среди которых чаще всего заказывали овсяную, гречневую и пшеничную. Также существенно прибавил в популярности консервированный тунец, тушеное мясо, пшеничную муку и масло, которое нередко покупали сразу ящиками.