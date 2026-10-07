В Україні втричі підскочив попит на автономні обігрівачі та кліматичну техніку

Українці активно готуються до холодного сезону та закуповують техніку для обігріву: замовлення на передпускові та автономні підігрівачі зросли втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній чек у цій категорії сягнув 4 877 грн.

Як повідомляє Dilo, про це свідчать дані аналітики маркетплейсу Prom.

Загалом попит на кліматичну техніку збільшився на 80%, а середній чек становить 3 804 грн. Найчастіше покупці віддають перевагу автономним дизельним та газовим обігрівачам високої потужності — від 4 до 12 кВт, які дозволяють забезпечити обігрів за умов відсутності стабільного електропостачання.

Що купують для осель

Також українці активно готуються до холодів, купуючи класичні опалювальні прилади для житла. Продажі конвекторів зросли на 68% при середньому чеку 2 805 грн. Найбільшою популярністю користуються універсальні моделі потужністю 1,5–2 кВт.

Масляні та керамічні обігрівачі стали купувати на 38% частіше, а середні витрати на їх закупівлю становлять 3 240 грн.

Сплеск на "персональне тепло"

Суттєво зросли й продажі товарів індивідуального обігріву. Попит на термоковдри та електропростирадла подвоївся проти минулого року, а середній чек сягнув 1 077 грн. Найчастіше українці замовляють компактні USB-моделі, які можуть працювати від павербанків, а також стандартні двоспальні електропростирадла.

Окрім цього, на 60% збільшився попит на грілки із середнім чеком 596 грн — у цій категорії покупці найчастіше обирають кишенькові мініприлади, а також плюшеві та стандартні електричні варіанти.

Нагадаємо, у вересні українці через обстріли продуктових складів вдвічі збільшили замовлення товарів тривалого зберігання, а середній чек у цих категоріях зріс до 35%. Найбільше зросли продажі круп — у понад 2,2 рази, серед яких найчастіше замовляли вівсяну, гречану та пшеничну. Також суттєво додав у популярності консервований тунець, тушковане м’ясо, пшеничне борошно та рослина олія, яку нерідко купували одразу ящиками.