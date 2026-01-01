Запланована подія 2

Новости
В Украине выросла стоимость оформления паспортов: детали

паспорт
С 1 января подорожало оформление паспортов / Depositphotos

В Украине с 1 января 2026 выросла стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное проживание в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная миграционная служба.

В ведомстве объясняют, что подорожание связано с тем, что с 1 января 2026 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Как изменилась стоимость

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины (ID-карта) впервые останется бесплатной.

Оформление паспорта гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней будет стоить 618 грн ; до семи рабочих дней – 988 грн. вместо 928 грн.

Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней можно будет за 1147 грн ; до семи рабочих дней – за 1787 грн.

Вид на постоянное проживание в Украине будет стоить 1235 грн ; на временное проживание – 1140 грн .

При этом украинцы, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2025 года, получат документы по старой цене.

Автор:
Светлана Манько