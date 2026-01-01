- Категорія
В Україні зросла вартість оформлення паспортів: деталі
В Україні з 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна міграційна служба.
У відомстві пояснюють, що подорожчання пов’язане з тим, що з 1 січня 2026 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість бланків окремих біометричних документів.
Як змінилася вартість
Вартість оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) вперше залишиться безкоштовною.
Оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів коштуватиме 618 грн; до семи робочих днів – 988 грн замість 928 грн.
Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів можна буде за 1147 грн; до семи робочих днів – за 1787 грн.
Посвідка на постійне проживання в Україні коштуватиме 1235 грн; на тимчасове проживання – 1140 грн.
При цьому українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною.
У світі, де кордони відкриваються та закриваються на тлі політичної нестабільності, політичних рішень, паспорт — це більше, ніж просто проїзний документ — це ворота до свободи, можливостей та безпеки. Індекс паспортів оцінює 199 паспортів країн світу. У минулому році найбільш "сильним" став паспорт Ірландії. Український паспорт піднявся на три сходинки і обійняв 73 місце.