Рейтинг паспортів світу 2025: які країни увійшли в топ-10

У світі, де кордони відкриваються та закриваються на тлі політичної нестабільності, політичних рішень, паспорт — це більше, ніж просто проїзний документ — це ворота до свободи, можливостей та безпеки. Індекс паспортів оцінює 199 паспортів країн світу. Цьогоріч найбільш "сильним" став паспорт Ірландії. Український паспорт піднявся на три сходинки, і обійняв 73 місце.

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Консультаційна компанія з податкового законодавства та інвестицій Nomad Capitalist склала рейтинг паспортів 2025 року.

Кожен паспорт оцінюється за п'ятьма ключовими факторами: безвізовий режим, оподаткування, глобальне сприйняття, подвійне громадянство та особиста свобода. Ці критерії відображають реальні проблеми сучасних мандрівників, інвесторів, підприємців та людей, які міжнародно мислять.

Індекс паспортів Nomad Capitalist відстежує, як кожен паспорт розвивається рік у рік, присвоюючи бали в кожній категорії та виділяючи країни, які зростають чи падають у глобальному впливі.

Як зазначають аналітики, у 2025 року одне повідомлення стає зрозумілим: у сьогоднішньому невизначеному світі наявність кількох громадянств більше не розкіш, а необхідність.

Цьогоріч Ірландія посіла перше місце в Nomad Passport Index у 2025 році, витіснив Швейцарію на другу позицію. Ірландія виривалася вперед завдяки невеликій перевагі у безвізовому режимі, візі прибуття та поїздках на основі ETA у поєднанні з прискореними варіантами отримання громадянства. Громадяни Ірландії мають право вільно жити та працювати по всьому ЄС та у Великій Британії. Завдяки своїй міцній міжнародній репутації, дружній до підприємців податковій політиці та загальній гнучкості свого паспорта Ірландія отримала звання найсильнішого паспорта у світі у 2025 році.

Топ-10 найсильніших паспортів світу виглядає наступним чином:

Ірландія. Швейцарія. Греція. Португалія. Мальта. Італія. Люксембург. Фінляндія. Новвегія. ОАЕ.

Український паспорт зайняв 73 сходинку, піднявшись на три пункти у порівнянні з рейтингом 2024 року. Україна опинилась у рейтингу між тихоокеанською державою Тувалу і країною Центральної Америки Сальвадором . Паспорти наших найближчих країн-сусідів отримали наступні місця: Чехія — 13 місце; Румунія — 21; Польща — 32; Угорщина — 32; Словаччина — 35; Молдова — 92.

Нагадаємо, для українських чоловіків за кордоном спростили процедуру оформлення паспорта. Відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.