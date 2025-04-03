- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рейтинг паспортов мира 2025 года: какие страны вошли в топ-10
В мире, где границы открываются и закрываются на фоне политической нестабильности, политических решений, паспорт — это больше, чем просто проездной документ — ворота к свободе, возможностям и безопасности. Индекс паспорта оценивает 199 паспортов стран мира. В этом году наиболее "сильным" стал паспорт Ирландии. Украинский паспорт поднялся на три ступени, и занял 73 место.
Консультационная компания по налоговому законодательству и инвестициям Nomad Capitalist составила рейтинг паспортов в 2025 году.
Каждый паспорт оценивается по пяти ключевым факторам: безвизовый режим, налогообложение, глобальное восприятие, двойное гражданство и личная свобода. Эти критерии отражают реальные проблемы современных путешественников, инвесторов, предпринимателей и международно мыслящих людей.
Индекс паспортов Nomad Capitalist отслеживает, как каждый паспорт развивается из года в год, присваивая баллы в каждой категории и выделяя страны, которые растут или падают в глобальном влиянии.
Как отмечают аналитики, в 2025 году одно становится понятным: в сегодняшнем неопределенном мире наличие нескольких граждан больше не роскошь, а необходимость.
В этом году Ирландия заняла первое место в Nomad Passport Index в 2025 году, вытеснив Швейцарию на вторую позицию. Ирландия вырывалась вперед благодаря небольшому преимуществу в безвизовом режиме, визе прибытия и поездках на основе ETA в сочетании с ускоренными вариантами получения гражданства. Граждане Ирландии имеют право свободно жить и работать по всему ЕС и Великобритании. Благодаря своей крепкой международной репутации, дружественной к предпринимателям налоговой политике и общей гибкости своего паспорта, Ирландия получила звание сильнейшего паспорта в мире в 2025 году.
Топ-10 самых сильных паспортов мира выглядит следующим образом:
- Ирландия.
- Швейцария.
- Греция.
- Португалия.
- Мальта.
- Италия.
- Люксембург.
- Финляндия.
- Новвегия.
- ОАЭ.
Украинский паспорт занял 73 место, поднявшись на три пункта по сравнению с рейтингом 2024 года. Украина оказалась в рейтинге между тихоокеанским государством Тувалу и страной Центральной Америки Сальвадором. Паспорта наших ближайших стран-соседей получили следующие места: Чехия – 13 место; Румыния — 21; Польша — 32; Венгрия — 32; Словакия — 35; Молдова — 92.
Напомним, для украинских мужчин за границей упростили процедуру оформления паспорта . Теперь не нужно физически предъявлять военно-учетный документ.