Рейтинг паспортов мира 2025 года: какие страны вошли в топ-10

В мире, где границы открываются и закрываются на фоне политической нестабильности, политических решений, паспорт — это больше, чем просто проездной документ — ворота к свободе, возможностям и безопасности. Индекс паспорта оценивает 199 паспортов стран мира. В этом году наиболее "сильным" стал паспорт Ирландии. Украинский паспорт поднялся на три ступени, и занял 73 место.

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Консультационная компания по налоговому законодательству и инвестициям Nomad Capitalist составила рейтинг паспортов в 2025 году.

Каждый паспорт оценивается по пяти ключевым факторам: безвизовый режим, налогообложение, глобальное восприятие, двойное гражданство и личная свобода. Эти критерии отражают реальные проблемы современных путешественников, инвесторов, предпринимателей и международно мыслящих людей.

Индекс паспортов Nomad Capitalist отслеживает, как каждый паспорт развивается из года в год, присваивая баллы в каждой категории и выделяя страны, которые растут или падают в глобальном влиянии.

Как отмечают аналитики, в 2025 году одно становится понятным: в сегодняшнем неопределенном мире наличие нескольких граждан больше не роскошь, а необходимость.

В этом году Ирландия заняла первое место в Nomad Passport Index в 2025 году, вытеснив Швейцарию на вторую позицию. Ирландия вырывалась вперед благодаря небольшому преимуществу в безвизовом режиме, визе прибытия и поездках на основе ETA в сочетании с ускоренными вариантами получения гражданства. Граждане Ирландии имеют право свободно жить и работать по всему ЕС и Великобритании. Благодаря своей крепкой международной репутации, дружественной к предпринимателям налоговой политике и общей гибкости своего паспорта, Ирландия получила звание сильнейшего паспорта в мире в 2025 году.

Топ-10 самых сильных паспортов мира выглядит следующим образом:

Ирландия. Швейцария. Греция. Португалия. Мальта. Италия. Люксембург. Финляндия. Новвегия. ОАЭ.

Украинский паспорт занял 73 место, поднявшись на три пункта по сравнению с рейтингом 2024 года. Украина оказалась в рейтинге между тихоокеанским государством Тувалу и страной Центральной Америки Сальвадором. Паспорта наших ближайших стран-соседей получили следующие места: Чехия – 13 место; Румыния — 21; Польша — 32; Венгрия — 32; Словакия — 35; Молдова — 92.

Напомним, для украинских мужчин за границей упростили процедуру оформления паспорта . Теперь не нужно физически предъявлять военно-учетный документ.