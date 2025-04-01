Для мужчин за границей упростили процедуру оформления паспорта: что изменится

Кабмин утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, в частности, касающихся правил оформления паспортных документов. Теперь не нужно физически предъявлять военно-учетный документ.

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Об этом сообщил министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Это касается мужчин в возрасте 18–60 лет, которые находятся за пределами Украины.

Что изменилось?

Согласно документу отныне:



не требуется физически предъявлять военно-учетный документ ;

работники зарубежных подразделений ГП " Документ " будут проверять статус военного учета в реестре ;

зарубежных подразделений ГП Документ будут проверять статус военного учета в реестре если данных в реестре нет, они будут внесены автоматически ;

данных в реестре нет, они будут внесены автоматически мужчин будут принимать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме, без необходимости проходить медкомиссию.

Почему это важно для украинцев за границей?

"Тысячи наших граждан, вынужденно оказавшихся за пределами Украины, смогут оформить или обновить паспорт. Это упрощает доступ к правомерному пребыванию за границей, работе, обучению и пользованию услугами, а также позволяет сохранять связь с государством", — отметил Чернышов.

Ранее сообщалось, что мужчины призывного возраста могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины, а пересылка или выдача документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться. Однако есть определенные исключения.