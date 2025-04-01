- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Для чоловіків за кордоном спростили процедуру оформлення паспорта: що зміниться
Кабмін затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів. Відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.
Про це повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Це стосується чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за межами України.
Що змінилося?
Згідно із документом відтепер:
- не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ;
- працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі;
- якщо даних у реєстрі немає, вони будуть внесені автоматично;
- чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі, без потреби проходити медкомісію.
Чому це важливо для українців за кордоном?
"Тисячі наших громадян, які вимушено опинилися за межами України, зможуть оформити чи оновити паспорт. Це спрощує доступ до правомірного перебування за кордоном, роботи, навчання та користування послугами, а також дозволяє зберігати зв’язок із державою", — зазначив Чернишов.
Раніше повідомлялося, що чоловіки призовного віку можуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, а пересилання чи видача документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься. Проте, є певні винятки.