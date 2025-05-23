Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,10

46,90

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В ВСУ допущен к использованию ударный беспилотник "Белый волк"

дрон
Минобороны допустило к использованию новый ударный дрон / Минобороны

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Белый волк является высокоточным ударным дроном, способным доставлять к цели боевой заряд значительного веса.

Он рассчитан на поражение тяжелой бронетехники, укрепленных фортификационных сооружений и других защищенных объектов.

Комплекс может быть развернут всего за несколько минут. В его состав входит беспилотник, оснащенный цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, а также комплект силовых аккумуляторов.

Недавно Минобороны завершило кодификацию и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Рарог-10".

Кроме того, в феврале 2025 года Минобороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию новые беспилотники Zeus и Hades .

Автор:
Татьяна Гойденко