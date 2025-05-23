В ВСУ допущен к использованию ударный беспилотник "Белый волк"

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк".

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Белый волк является высокоточным ударным дроном, способным доставлять к цели боевой заряд значительного веса.

Он рассчитан на поражение тяжелой бронетехники, укрепленных фортификационных сооружений и других защищенных объектов.

Комплекс может быть развернут всего за несколько минут. В его состав входит беспилотник, оснащенный цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, а также комплект силовых аккумуляторов.

Недавно Минобороны завершило кодификацию и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Рарог-10".

Кроме того, в феврале 2025 года Минобороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию новые беспилотники Zeus и Hades .