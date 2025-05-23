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У ЗСУ допущено до використання ударний безпілотник "Білий вовк"

дрон
Міноборони допустило до використання новий ударний дрон / Міноборони

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк".

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Білий вовк" є високоточним ударним дроном, здатним доставляти до цілі бойовий заряд значної ваги.

Він розрахований на ураження важкої бронетехніки, укріплених фортифікаційних споруд та інших складних захищених об’єктів.

Комплекс може бути розгорнутий усього за кілька хвилин. До його складу входить сам безпілотник, оснащений цифровою комбінованою камерою, станція управління і контролю, а також комплект силових акумуляторів.

Додамо, нещодавно Міноборони завершило кодифікацію та допустило до експлуатації в Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Рарог-10". 

Окрім цього у лютому 2025 року Міноборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades

Автор:
Тетяна Гойденко