Военное положение и мобилизацию продолжат: Зеленский внес законопроекты в Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Как пишет Delo.ua, соответствующие законопроекты №14366 и №14366 зарегистрированы в парламенте.

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 3 февраля на еще 90 дней, до 5 мая 2026 года.

Далее законопроекты должна одобрить Верховная Рада.

Это будет уже 18 голосование за эти вопросы с начала полномасштабного вторжения.

До этого военное положение продолжали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;

3 14 февраля до 13 мая 2024 года;

с 13 мая по 11 августа 2024 года;

с 11 августа по 10 ноября 2024 года;

с 10 ноября по 7 февраля 2025;

с 7 февраля по 9 мая;

с 9 мая по 6 августа.

с 7 августа до 5 ноября;

с 5 ноября по 3 февраля.

Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять военное положение и мобилизацию в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.