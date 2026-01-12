- Категория
Военное положение и мобилизацию продолжат: Зеленский внес законопроекты в Верховную Раду
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
Как пишет Delo.ua, соответствующие законопроекты №14366 и №14366 зарегистрированы в парламенте.
Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 3 февраля на еще 90 дней, до 5 мая 2026 года.
Далее законопроекты должна одобрить Верховная Рада.
Это будет уже 18 голосование за эти вопросы с начала полномасштабного вторжения.
До этого военное положение продолжали:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
- с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
- 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
- с 13 мая по 11 августа 2024 года;
- с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
- с 10 ноября по 7 февраля 2025;
- с 7 февраля по 9 мая;
- с 9 мая по 6 августа.
- 7 августа до 5 ноября ;
- с 5 ноября по 3 февраля.
Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять военное положение и мобилизацию в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.
Военное положение - что нужно знать
Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.
В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.
У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.