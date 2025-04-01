Возле Харькова планируют добывать газ: городские власти озабочены последствиями

Харьковский городской совет получил новое сообщение о планах по газодобыче на Хорошевской площади, граничащей с городом. Жители района Жихор обеспокоены возможным влиянием на окружающую среду.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, аналогичные попытки начать газодобычу уже имели место раньше, однако из-за нарушений процедур их остановили в судебном порядке. Сейчас компания снова пытается начать работу.

Городские власти тщательно анализируют ситуацию

Как рассказал Терехов, городские власти, депутаты, Департамент ЖКХ сейчас тщательно анализируют ситуацию.

"Мы уже обратились в Министерство защиты окружающей среды, ведь возникают критические вопросы: останутся ли горожане с питьевой водой? Какие экологические последствия будут иметь добычу? Мы поддерживаем связь с жителями Жихоря, информируем их и рассматриваем альтернативы", — подчеркнул глава Харькова.

Он отметил, что важные решения не должны приниматься за спинами людей без учета их интересов.

Кто хочет добывать газ возле Харькова

Хорошевская площадь — это территория в 10 километрах юго-восточнее Харькова, рядом с поселком Высокий, Хорошевым и Покотиловкой.

Как пишут местные СМИ, несколько лет назад разрешение на георазведку на этом участке получила компания "Нефтегазразработка". На официальном сайте компании сообщалось, что они ведут геологоразведочные работы на новом участке – Хорошевской площади в Харьковской области. ресурсы оценивают в 1,64 млрд кубометров природного газа ежегодно .

По плану в 2025 году должна была начаться опытно-промышленная разработка, а в первом квартале 2027 года — разработка месторождения.

"Нефтегазразработка" входит в структуру "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова. В портфель активов "ДТЭК Нафтогаз" входят 2 газодобывающих предприятия: ЧАО "Нефтегаздобыча" и ООО "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

Отметим, Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

В этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.