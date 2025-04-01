Біля Харкова планують видобувати газ: міська влада стурбована наслідками

Харківська міська рада отримала нове повідомлення про плани щодо газовидобування на Хорошівській площі, яка межує з містом. Мешканці району Жихор занепокоєні можливим впливом на довкілля.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, аналогічні спроби розпочати газовидобування вже мали місце раніше, проте через порушення процедур їх зупинили у судовому порядку. Нині компанія знову намагається розпочати роботи.

Міська влада ретельно аналізує ситуацію

Як розповів Терехов, міська влада, депутати, Департамент ЖКГ зараз ретельно аналізують ситуацію.

"Ми вже звернулися до Міністерства захисту довкілля, адже виникають критичні запитання: чи залишаться містяни з питною водою? Які екологічні наслідки матиме видобування? Ми підтримуємо зв’язок із жителями Жихоря, інформуємо їх та розглядаємо альтернативи", - наголосив очільник Харкова.

Він підкреслив, що важливі рішення не мають ухвалюватися за спинами людей і без урахування їхніх інтересів.

Хто хоче видобувати газ біля Харкова

Хорошівська площа - це територія за 10 кілометрів на південний схід від Харкова, поруч із селищем Високий, Хорошевим та Покотилівкою.

Як пишуть місцеві ЗМІ, кілька років тому дозвіл на георозвідку на цій ділянці отримала компанія "Нафтогазрозробка". На офіційному сайті компанії повідомлялось, що вони ведуть геологорозвідувальні роботи на новій ділянці – Хорошівській площі у Харківській області, її ресурси оцінюють у 1,64 млрд кубометрів природного газу щороку.

За планом, у 2025 році мала розпочатися дослідно-промислова розробка, а у першому кварталі 2027 року - розробка родовища.

"Нафтогазрозробка" входить до структури "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова. У портфель активів "ДТЕК Нафтогаз" входять 2 газодобувних підприємства: ПрАТ "Нафтогазвидобування" і ТОВ "Нафтогазрозробка", які ведуть розвідку і видобуток вуглеводнів на трьох ліцензійних ділянках у Полтавській і Харківській областях.

Зауважимо, Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

Цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.