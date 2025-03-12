Впервые в Украине: на Виноградаре появится двухъярусный тоннель метро

Во время строительства метрополитена на Виноградаре впервые в Украине появится двухэтажный тоннель.



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Об этом сообщил главный инженер КП "Киевский метрополитен" Арсен Исаков в интервью для Киев-24.

По его словам, по состоянию на 12 марта правый тоннель от станции метро "Сырец" до станции "Мостицкая" уже проложен. В настоящее время продолжаются подготовительные работы на шести строительных площадках. В частности, на участке возле будущей станции "Варшавская" ведется строительство уникального двухъярусного тоннеля.

Исаков отметил, что решение о двухэтажном тоннеле приняли из-за плотной застройки на территории.

"Пространства нет, поэтому мы не можем строить (тоннель, — ред) в классическом стиле — параллельно в одной плоскости два тоннеля. В начале они строятся, как обычно, а затем сходятся и выходят на второй уровень", — пояснил инженер.

Сейчас также выполняются работы на одной из стройплощадок, где производят вертикальный ствол. По словам Исакова, он понадобится в будущем, когда построят левый тоннель.

Возобновление строительства метро на Виноградаре

Новый тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь общей стоимостью 13 956 млн грн столичный метрополитен объявил 13 июня 2024 года. Его выиграла компания "Автострада", которая восстанавливала аварийный тоннель между станциями "Демиевская.

15 августа стало известно о заключении договора с ней на достройку метро на Виноградаре. В начале ноября 2024 года появилась информация о возобновлении строительства "зеленой" ветки метро. В настоящее время сотни строителей работают на нескольких площадках, расположенных как на земле, так и под землей.

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада". Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Напомним, суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о взыскании 139 млн гривен с компании, нарушившей условия договора по строительству метро. Бывший подрядчик должен был строить метро из Сырца на Виноградарь, однако вместо этого положил выделенные деньги на депозит. Средства будут взысканы в пользу бюджета Киева.